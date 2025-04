Technisch staf van NAC Breda blijft langer aan

NAC Breda heeft vertrouwen in de technische staf van het eerste elftal. De club laat weten dat het de contracten van assistent-trainer Tomasz Kaczmarek en keeperstrainer Gábor Babos heeft verlengd.

Kaczmarek werd begin dit seizoen aangesteld als assistent van hoofdtrainer Carl Hoefkens, die nog een doorlopend contract tot 2027 heeft. Babos is al bijna vijf jaar werkzaam als keeperstrainer van NAC, de nummer 15 van de Eredivisie die nog niet zeker is van handhaving.

"Ondanks dat de nadruk nu volledig ligt op onze felle strijd om handhaving in de Eredivisie, willen we als NAC ook anticiperen op het volgende seizoen", vertelt technisch directeur Peter Maas op de website van zijn club. "De huidige technische en medische staf werken hard en goed samen. Daarom hebben we besloten de contracten van Tomasz, Gábor en fysiotherapeut Eddy Voeten met een jaar te verlengen."