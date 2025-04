Ercans leven kon worden gered na mishandeling, maar zijn oog niet

Een dik oog en heel veel bloed. Het scheelde niet veel of Ercan Güral (66) had zijn mishandeling op 15 februari bij Ons Café in Best niet meer kunnen navertellen. Zijn leven kon worden gered, maar zijn linkeroog niet meer. Daaraan is hij voor de rest van zijn leven blind.

"Ik zie niks meer met dit oog", vertelt Ercan. Twee maanden later voelt zijn oog nog dik aan. "Alsof de tandarts de linkerkant van mijn hoofd heeft verdoofd." Het kan nog een tijd duren voordat het gevoel weer terugkomt, hebben artsen tegen hem gezegd. In de nacht van 14 op 15 februari probeerde Ercan tot twee keer toe een ruzie in zijn woonplaats Best te sussen. Bij de eerste in Ons Café ging het om een jongen die hij van zijn oude werk bij de fietsenstalling kent en de bedrijfseigenaar. Door tussen hen te komen, viel hij hard met zijn achterhoofd tegen een gokkast aan. Buiten op het Wilhelminaplein ontstond er een nieuwe ruzie tussen dezelfde jongen en een buurtgenoot, de cafe-eigenaar en een groep jongens.

"Hij heeft enorm veel geluk gehad dat hij nog leeft."

In het ziekenhuis bleek dat hij drie breuken in zijn oogkas had. "Er zat zo'n gigantische bloedprop achter zijn oog dat hij enorm veel geluk heeft gehad dat hij nog leeft. Als de ambulance later was geweest, had hij het volgens de arts niet overleefd", vertelt zijn dochter Selda.

Ercan kort na de mishandeling (privéfoto is gespiegeld).

De artsen hebben een oogzenuw afgesneden om zo de druk te laten afnemen, maar zijn oog kon niet meer worden gered. Volgens zijn dochter was ook zijn rug bont en blauw. "Het voelt heel erg raar", zegt Ercan, terwijl hij benadrukt dat het niet goed voelt. "Ik heb daardoor drie weken niets gegeten." Hij zit veel aan zijn oog, probeert het open te duwen. "Het voelt net alsof het vastzit, maar ik zie toch niks meer." De mishandeling heeft er ook voor gezorgd dat zijn operatie aan kanker op 27 maart niet doorging. Eerder hebben de doktoren twee plekken verwijderd. Ercan is door de mishandeling nog niet klaar voor de verdere behandeling.

"We merken dat hij stiller is geworden."

Hij zegt zelf dat de mishandeling geen verdere invloed heeft gehad, maar zijn dochter merkt wat anders. "Hij is er erg door ontdaan natuurlijk, maar houdt zich groot. We merken dat hij stiller is geworden en niet meer tegen te veel mensen om zich heen kan." Ercan had nog veel plannen nu hij met pensioen is: "Maar nu zit ik binnen en lukt het niet meer. Ik ben bang om ergens tegenaan te lopen."

Ercan ruim twee maanden na de mishandeling.