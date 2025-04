Paard trapt de kaak van Wendy doormidden: 'Liefde blijft onvoorwaardelijk'

Wendy Gielen (24) was op haar werk een paard aan het wassen, toen het dier haar kaak doormidden trapte. Er moest een traumahelikopter komen en twee ambulances. "Gelukkig ben ik een taaie."

De paardenliefhebster was op haar werk, bij een fokkerij in De Moer, toen het ongeluk gebeurde. "Ik kreeg een trap tegen m'n kaak van een paard met hoefijzers aan de hoeven. Ik dacht dat al m'n tanden eruit lagen."

De jonge vrouw viel op haar achterhoofd. Hoe het vanaf dat moment precies is gegaan, weet ze niet meer. "Ik ben naar buiten gerend voor hulp. Mijn kaak stond scheef en er was zó veel bloed." Ze had een diepe snee in haar kin, die gehecht moest worden.

In het ziekenhuis moest ze geopereerd worden. Ze vertelt het voorzichtig na, want praten gaat moeizaam. In haar kaak zit nu een plaat, met schroeven vastgemaakt. De komende twee tot drie weken moet ze door een rietje eten.