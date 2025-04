Chauffeur zwaargewond na val van vrachtwagen, traumahelikopter geland

Een chauffeur van een transportbedrijf is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een val van een vrachtwagen. Dat gebeurde bij afvalverwerker Remondis op Ekkersrijt in Son.

Volgens een woordvoerder van Remondis is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man zou 'op de een of andere manier' van de vrachtwagen zijn gevallen. "Veel is voor ons ook nog een vraag. We weten niet of hij is uitgegleden of wat dan ook."

Na de val is de man weer terug in de vrachtwagen gekropen. Hoe dat precies is gegaan, is ook nog onduidelijk. De brandweer probeert de man met een hoogwerker uit de vrachtwagen te halen. "Hij kan zich bijna niet bewegen en daarom willen ze hem in een stabiele situatie houden", aldus de woordvoerder.