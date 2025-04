Brand midden in het bos is moeilijk te blussen: 'Dat wordt een latertje'

In het Moretusbos vlak bij Putte is vrijdagmiddag brand ontstaan. Het duurde lang voordat de brandweer de vuurhaard kon vinden omdat het midden in het bos is. Dat maakt het voor de brandweer ook lastig om er met voertuigen te komen. Daarom zijn ze nu te voet naar de vuurhaard om te blussen en dat kan nog lang gaan duren.

Rond drie uur kreeg de brandweer een melding van de brand. Het bos ligt vlak bij de grens met België en daarom zijn de Nederlandse en Belgische brandweer allebei ter plaatse. Een mountainbiker heeft de brandweer de weg naar de vuurhaard gewezen. De vuurhaard is ongeveer 250 bij 250 meter groot.