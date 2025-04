Brand midden in het bos was moeilijk te blussen

In het Moretusbos vlak bij Putte was vrijdagmiddag brand ontstaan. Het duurde lang voordat de brandweer de vuurhaard kon vinden omdat het midden in het bos is. Dat maakte het voor de brandweer ook lastig om er met voertuigen te komen. Daarom gingen ze te voet naar de vuurhaard om te blussen.

Rond drie uur kreeg de brandweer een melding van de brand. Het bos ligt vlak bij de grens met België en daarom waren de Nederlandse en Belgische brandweer allebei ter plaatse. Een mountainbiker heeft de brandweer de weg naar de vuurhaard gewezen. Het gebied dat in brand stond is ongeveer 250 bij 250 meter groot.

Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat het niet makkelijk was om bij de vuurhaard te komen. "We kunnen er niet komen met onze voertuigen en er is ook geen waterput midden in het bos. We zijn daarom brandweerslangen aan het uitrollen en dat is veel werk. het wordt waarschijnlijk een latertje."

Uit voorzorg heeft de brandweer opgeschaald naar een grote brand om ervoor te zorgen dat er voldoende materieel aanwezig was. Rond half tien in de avond heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. Staatsbosbeheer monitort het gebied zodat er gelijk gealarmeerd kan worden als dat nodig is.