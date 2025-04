Kleine held met groot hart: Kamiel (6) zamelt flessen in voor Gaza

Met grote vastberadenheid heeft Kamiel (6) met zijn vriendje Siebe (6) en hun ouders van deur tot deur getrokken in Aawijk in Den Bosch. Achter zich aan sleepte hij twee tassen gevuld met lege statiegeldflessen. Zijn missie? Zo veel mogelijk geld verzamelen, niet voor snoep of nieuwe LEGO, maar om mensen in oorlogsgebieden te helpen.

"Ik zag het op het Jeugdjournaal," vertelt Kamiel met een serieus gezicht in de camera van de videoverbinding. "Het is daar al heel lang oorlog en dat vond ik heel erg. Ik was ervan geschrokken”, zegt hij. Vader Bart zit naast hem en knikt bemoedigend mee. “Ik zag gewoon dat het hem veel deed en ik wilde er met hem over praten", vult hij aan. "Het gevoel van ‘niets kunnen doen’ knaagde aan hem, dat zag ik.” Kamiel onderbreekt hem: “Ik wilde wél iets doen”, zegt hij wijs. En dus gingen ze samen nadenken. Taarten bakken? "Kan opa beter," grinnikt papa Bart. “Maar die had geen tijd”, zegt Kamiel. “Dus toen kwamen we op flessen."

Van oud naar goud

Kamiel verzamelde zijn beste vriend en zijn broertjes en zusjes en trok de stoute schoenen aan. Sinds oud en nieuw is hij bezig: "1 januari is een heel goede dag om flessen op te halen", merkt hij. "Mensen drinken dan heel veel," fluistert Kamiel geheimzinnig, "Dat is onze geheime tip!"