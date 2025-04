Na lang zeuren staat Myla (7) eindelijk bij idool Flemming op Paaspop

De 7-jarige Myla uit Alphen mag eindelijk mee naar Paaspop met haar vader Richard en haar moeder Birgitte, die al tien jaar samen naar het festival in Schijndel gaan. Normaalgesproken logeert Myla het hele weekend bij opa en oma. Maar nu haar grote idool Flemming op het podium staat, maken papa en mama een uitzondering. "Ik kan het beste dansen en zingen, maar papa en mama zijn ook een beetje gek", zegt Myla enthousiast.

Toch is haar plannetje pas dit jaar gelukt. "Ze krijgt normaal snel iets voor elkaar bij ons", bekent moeder Birgitte. "Maar toen we de line-up zagen, besloten we dat ze voor een dagje mee mag."

Om de aandacht van haar grote idool te trekken, heeft ze ook iets bedacht. "Op Bevrijdingsdag maakte ik een hartje in de lucht naar Flemming, maar ik weet niet of hij mijn hartje herkent."

Na het optreden van haar favoriete artiesten is de pret nog niet voorbij. "Papa zei dat ik op mag blijven tot ik heel erg moe ben", zegt de geluksvogel.

Daarna mag Myla in de camper slapen bij papa en mama. "Het liefst wil ze nog een dagje blijven, maar ze wordt de volgende dag weer opgehaald door opa en oma. We gaan het eerst voor een dagje proberen", zegt Birgitte.

Birgitte en Richard hebben zelf ook nog iets te vieren. Sinds 2015 staan zij samen op de festivalcamping, met uitzondering van de coronajaren. "Eerst sliepen we altijd in een tentje. Maar nadat we een editie helemaal natgeregend waren, besloten we een paar jaar op de fiets te gaan. De laatste jaren nemen we de camper mee, dus Myla kan er mooi bij", lacht Richard.