Torenhoge boetes voor drie motorrijders die door de stad racen

Drie motorrijders hebben zich vrijdag zo asociaal gedragen in Breda dat ze meerdere boetes hebben gekregen. Zo scheurden ze door de paaltjes van een fietspad heen, ze haalden rechts in en reden door rood. Dat alles deden ze ook nog eens voor het oog van een politieauto, terwijl ze zich onttrokken aan een controle.

De wegpiraten kunnen dan ook post op de deurmat verwachten, schrijft de politie van Basisteam Weerijs op Instagram. Er zijn namelijk boetes uitgeschreven voor het rijden door rood, rechts inhalen en niet volgen van de rijrichting. De boetes zijn 319 euro per overtreding dus de motorrijders kunnen rekenen op een boete van in totaal bijna duizend euro per persoon.