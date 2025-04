112-nieuws: auto op de kop na botsing • brand in natuurgebied

09.59

Twee Bredanaars zijn gisteravond aangehouden nadat agenten drugs vonden in de auto waarin zij zaten. De auto was agenten opgevallen op de Kapittelweg in Breda, omdat de bestuurder een 'nogal sportieve’ rijstijl had. In een verborgen ruimte in de auto vonden de agenten ponypacks cocaïne en een kleine hoeveelheid hasj.

Lees hier meer.