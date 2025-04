112-nieuws: schuur in de as gelegd • veel rook in café

19.18

De brandweer werd rond kwart voor zeven vanavond gealarmeerd voor een brand in café De Basis aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. Het vuur was snel gedoofd, maar er komt nog steeds veel zwarte rook uit het dak. De weg waaraan de horecazaak ligt, is voorlopig afgesloten. Het café was vandaag dicht. Behalve de brandweer is ook de politie paraat.

De Veiligheidsregio meldt dat de brand is ontstaan in de kelder. Stichting Salvage is onderweg vanwege de rook- en roetschade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.