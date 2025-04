Explosie bij huis, ook buren moeten midden in de nacht tijdelijk woning uit

Bij een huis aan de straat Grutto in Oss vond vrijdagnacht een explosie plaats. Hierbij raakten de voordeur en een ruit beschadigd. Vermoedelijk werd de explosie veroorzaakt met zwaar vuurwerk. Dat zou tegen de voorkant van het huis zijn gegooid. De dader is gevlucht.

Ruime afzetting

De straat werd na de ontploffing ruim afgezet. Bewoners van woningen in de buurt van het getroffen huis mochten tijdelijk hun huis niet in.

Nadat het onderzoek was afgerond en de situatie als veilig was beoordeeld, mochten de bewoners in de loop van de nacht terug naar huis.

Camerabeelden

Mensen die iets verdachts in de buurt hebben gezien of camerabeelden hebben waar iets opvallends op staat, wordt gevraagd dit de politie te laten weten.