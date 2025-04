Alieke vond dit in het bos, Frans is daar niet blij mee

Op verschillende plekken vreemd spul in het bos

Alieke Streppel zag tijdens haar wandeling iets vreemds op de grond en ook op verschillende plekken. Ze stuurde een foto van dit vreemde spul. Volgens mij is wat zij gezien heeft hondenhaar. Je komt dat regelmatig tegen, omdat redelijk veel mensen hun honden borstelen in natuurgebieden. Helaas zou dat daar niet moeten gebeuren.

Ten eerste is het afval en dat mag je niet achterlaten in de natuur. Daarnaast is veel hondenhaar echt giftig, want in veel hondenharen zitten resten van anti-vlooien- en tekenmiddel. Vogels die hun nesten met deze haren bekleden, veroorzaken veel leed, want dit kan leiden tot eieren die niet uitkomen. Ook kunnen jonge vogels sterven aan de pesticiden in het haar van honden. Die pesticiden dringen via hun huid binnen in hun lichaam.

Er wordt steeds vaker vlooiengif gevonden in natuurgebieden. Dit vlooiengif wordt dus al via het continue haarverlies van honden en katten achtergelaten in de natuurgebieden. En als mensen hun dier daar ook nog eens uitgebreid kammen, wordt het proces nog eens versneld.

