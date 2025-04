Dit torenvalkvrouwtje zit zonder mannetje, Frans hoopt dat het goed komt

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een dier dat geen valse wolfspin is, maar wat wel? Deel een van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Dit jaar nog geen torenvalkmannetje bij het vrouwtje te zien

Marga van de Ven heeft al vier jaar een torenvalkkoppel in hun nestkast nestelen. Elk jaar zijn er vier jonge torenvalken uitgevlogen. Een waar succes! Dit jaar zit het vrouwtje echter al geruime tijd te wachten op een partner, maar helaas. Een wederhelft laat zich niet zien. Nu is Marga bang dat er dit jaar geen nakomelingen gaan komen. Of zou er toch nog een partner komen, is haar vraag? Volgens mij kan het nog gebeuren dat er een mannetje komt, want de officiële broedtijd voor torenvalken loopt van april tot en met juli. Het is pas april, dus kan er met gemak nog gepaard en gebroed worden. In het algemeen hebben torenvalken ook maar een legsel per jaar. Een mannetje en vrouwtje van de torenvalk vormen voor meerdere jaren een vast koppel. Het kan zijn dat het mannetje gesneuveld is en dan moet een nieuw mannetje dit vrouwtje nog vinden. Zo’n zoektocht van een jonge mannetjestorenvalk kan even duren. Hopelijk komt het goed en kan Marga ons inseinen dat er weer gebroed wordt. Graag dan een seintje naar Stuifmail dat ze aan het broeden zijn. Maar ook een seintje als het niet gelukt is. Een Aziatische hoornaar?

De koningin van een Duitse wesp (foto: Edith van Dijk).

Edith van Dijk heeft een foto genomen van een wesp in haar serre. Daarna heeft ze het diertje vrijgelaten. Heel mooi! Wel vroeg zij zich af of het een Aziatische hoornaar was of toch niet. Het is zeker geen Aziatisch hoornaar. Ook geen Europese hoornaar (zie de bijgevoegde foto), maar de koningin van de Duitse wesp.

De Aziatische hoornaar (links) en de Europese hoornaar.

Duitse wespen zijn naast de gewone wespen in Nederland de meest voorkomende en meest bekende wespen. Ze worden in ons land samen, met de gewone wesp, ook wel eens limonadewespen genoemd. De verschillen tussen de beide soorten zijn natuurlijk details. Die zijn vooral te zien aan de kop. De gewone wesp heeft aan de voorkant van de kop een verticale streep die aan de onderzijde is verbreed en daardoor lijkt op een soort anker.

De Duitse wesp heeft meestal drie stippen aan de voorzijde van de kop, maar die ontbreken weleens. Wil je nog meer weten over de verschillen tussen beide limonadewespen, dan is dit een heel mooie link. Duitse wespen maken net zoals de gewone wespen papieren nesten. Ze doen dit wel vaker dan de gewone wesp in donkere ruimtes, zoals donkere plafondruimtes of zolders en heel vaak ook ondergronds. Is dit een jonge valse wolfspin?

Een kraamwebspin (foto: Niels Geurtjens).

Niels Geurtjens uit het Limburgse Meerlo trof in de overkapping op het frame van een tuindoek een spin. Hij dacht dat het mogelijk een jonge valse wolfspin zou kunnen zijn. Volgens mij zie ik op de foto van Niels geen valse wolfspin, zie de onderstaande foto, maar een kraamwebspin.

Een valse wolfspin.

Deze spin wordt ook weleens grote wolfspin genoemd. Vandaar dat ik de gedachte van Niels niet gek vind. Toch gebruik ik liever de naam kraamwebspin. Vrouwtjes van de kraamwebspin maken - nadat ze gepaard hebben - met spinrag grote bolletjes (cocons) waarin dan de eitjes zitten. Als de bolletjes af zijn, houden de vrouwtjes met behulp van hun kaken en palpen die bolletjes onder zich vast en gaan daarmee aan de wandel. Op het moment dat de eitjes dreigen uit te komen, maken de vrouwtjes de bolletjes vast aan de aanwezige vegetatie. Maar dat niet alleen. Ze spinnen ook een soort tentvormig web om die bolletjes. Dat wordt het kraamweb genoemd, vandaar de naam.

Een basterdzandloopkever (foto: Marianne Wijten).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Marianne Wijten. Zij legde een heel mooie zandloopkever vast bij de Markiezaten, een natuurgebied bij Bergen op Zoom. Het is een basterdzandloopkever. Mooi op de foto gezet!

Een blauwborst.