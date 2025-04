Drugs in auto ontdekt na politieachtervolging en gebruik stroomstootwapen

Twee Bredanaars zijn vrijdagavond aangehouden nadat agenten drugs hadden gevonden in de auto waarin zij zaten. De auto was agenten opgevallen op de Kapittelweg in Breda, omdat de bestuurder een 'nogal sportieve’ rijstijl had.

Op de Baliëndijk in Breda gaven de agenten de automobilist een stopteken. De bestuurder negeerde dit en de agenten zagen dat er ineens flink wat beweging in de auto ontstond. Het leek alsof de twee Bredanaars iets verstopten. Pas op het Zustersveld stopte de auto na meerdere claxon- en lichtsignalen.