Het recept voor de ultieme festivalmaaltijd: 'Vet en veul'

Hongerige festivalgangers kunnen hun hartje ophalen bij de tientallen foodtrucks op Paaspop. Maar voor een beetje maaltijd moet je wel flink dokken. Een muntje kost afgerond 3,90 euro en voor de gemiddelde maaltijd moet je tussen de drie en vier munten aftikken. Voor die prijs wil je wel een lekkere en goedvullende maaltijd. Streetfoodchef Eveline Wu en Paaspopbezoekers delen waar een goede festivalmaaltijd aan moet voldoen. "Anders vallen de biertjes niet goed."

"Gewoon een vette hap. Dat is het goedkoopste en lekkerste", zegt de 30-jarige Stijn, terwijl hij aan zijn frietje knabbelt. Daar sluit Robin zich bij aan. "Ik vind mijn wrap met kip heerlijk, maar ik weet niet of dit vult en je betaalt er drie munten voor", zegt ze. "Friet heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding', beslissen ze samen. Het recept voor de ultieme festivalmaaltijd voor Stijn en Robin is duidelijk. "Vet en veul", zeggen ze in koor.

Prijzen voor het eten op Paaspop: Frikandel/kroket: 3,90 euro* / 1 munt

Broodje snack: 5,85 euro* / 1,5 munt

Frietje mayo: 5,85 euro* / 1,5 munt

Hotdog: 9,75 euro* / 2,5 munt

Noodles: 13,65 euro* / 3,5 munt

Kipburger: 13,65 euro* / 3,5 munt

Witte rijst met kip: 13,65 euro* / 3,5 munt

Pizza: 13,65 euro* / 3,5 munt

Pokebowl: 15,60 euro* / 4 munten

Pasta met kip: 15,60 euro* / 4 munten Foodtruckeigenaren moeten gemiddeld 36 procent van een muntje afstaan aan de organisatie. Het precieze percentage verschilt per foodtruck en ligt tussen de 30 en 40 procent. "Verkoop je eten waarvan heel veel verkocht kan worden, bijvoorbeeld friet en kroketten, dan is de afdracht hoger. Verkoop je producten die qua inkoop en ingrediënten duurder zijn, houden we daar netjes rekening mee en heb je minder afdracht", zegt Joop Soreee, CEO van This Is Live Group, waar Paaspop onder valt. *De prijzen zijn afgerond.

Volgens chef-kok Eveline Wu, die veel streetfoodgerechten maakt in haar restaurants in Eindhoven en op festivals, is dat zo gek nog niet. "Eten op festivals moet niet te moeilijk zijn om te eten. Het moet een vullende hap zijn, maar het moet vooral lekker zijn", zegt ze. "Van al dat dansen en bewegen krijg je honger. Een maaltijd met rijst, kip en groente vult dan, bijvoorbeeld een pokebowl. Maar een broodje beenham of friet vult bijvoorbeeld ook. Dat is iets minder luxe als een pokebowl en goedkoper", vertelt Wu. Voor vegetariërs raadt ze noedels met ei of tofu aan, omdat dit goed vult.

De 29-jarige Hayke kiest voor een bordje Thaise noedels, oftewel Pad Thai. "Dat vette eten is in het begin lekker, maar de volgende dag betaal je er de rekening voor", zegt Hayke. Wat dat betekent, kunnen we volgens hem zelf bedenken.

Hayke en Sophie gaan voor wat groente in de Pad Thai (foto: Omroep Brabant).

Hij kiest op een festival vaak voor iets speciaals. "Het is weer iets anders dan friet, kroketten en frikandellen, die kun je thuis makkelijk in de frituur gooien", zegt hij. Hayke en Sophie proberen zich niet teveel bezig te houden met de prijzen van het eten en drinken. "Je hebt geen keuze. We hebben gespaard voor dit weekend, dus nu gaan we gewoon genieten", zegt Sophie. De 23-jarige Pleun en 24-jarige Yoni nemen 's ochtends een fruithapje, maar genieten bij het avondeten van een lekkere pizza. "Daar wordt je niet zo vies van als je het eet", zegt Yoni. "Drie en een halve munt voor een hele pizza is best goedkoop als je het vergelijkt met het eten hier. Normaal betaal je ook vijftien euro voor een pizza."

Pleun en Yoni vinden een pizza vrij goedkoop vergeleken de rest van het eten (foto: Omroep Brabant).

Het belangrijkste van de ultieme festivalmaaltijd is volgens de meiden ook dat die goed vult. "Anders slaan de biertjes te hard aan", lacht Pleun. De 19-jarige Tim en Luca lopen met een broodje knakworst in de hand over het terrein. "Super makkelijk en lekker. Gezond doen we doordeweeks wel", zegt Tim. "Het is ook gemak. Een festivalsnack moet ook behapbaar zijn", vult Luca aan.

Tim en Luca balen van de hoge prijs van veel festivaleten (foto: Omroep Brabant)

De twee balen wel van de prijs die ze voor een broodje knakworst betalen, wat omgerekend uitkomt op zo'n 9,75 euro. "De kwaliteit is goed, maar je krijgt weinig voor wat je betaalt. Toch heb je geen andere keuze", zegt Luca. De 40-jarige Irene heeft daarentegen niet echt op de prijs gelet. "Deze pokebowl was vier munten", zegt ze. "Met het zonnige weer had ik zin in iets lekker fris, maar ik heb niet echt op de prijs gelet. Ik kan me wel voorstellen dat het voor studenten bijna niet te betalen is."