Oorzaak van verzakte gasleiding langs A2 kan niet worden vastgesteld

Het onderzoek naar de verzakte gasleiding die vorig jaar voor veel problemen zorgde langs de snelweg A2 bij Eindhoven, is afgerond. De gasleiding dreigde te verzakken nadat de grond eronder was weggespoeld door een lekkende pompinstallatie. Onderzoek in opdracht van Waterschap De Dommel moest gaan uitwijzen wat nou precies de oorzaak van het lek was, maar nu blijkt dat dit niet kan worden vastgesteld.

Op 13 maart vorig jaar dreigde een gasleiding aan de Professor Holstlaan in Eindhoven te breken. Dit leidde tot veel problemen in de omgeving. Door explosiegevaar werden de A2 en N2 bij de High Tech Campus urenlang afgesloten, met een grote verkeerschaos als gevolg. Pas twee dagen later kon de gasleiding weer worden opengedraaid. De verzakking was veroorzaakt door een nabijgelegen kapotte pompinstallatie. Die was daar tijdelijk neergezet voor werkzaamheden aan het riool. Maar die pompinstallatie ging lekken en met vele liters water spoelde het zand onder de gasleiding weg. De gasleiding kwam daardoor bloot te liggen en dreigde te barsten.

Waterschap De Dommel heeft onderzoek laten doen naar de oorzaak van de lekkage. Duidelijk is dat de nabijgelegen pompinstallatie al een halve dag lang lekte. De precieze oorzaak van het lek kan niet met zekerheid worden vastgesteld, melden de onderzoekers. Daarvoor ontbreekt de nodige informatie.

