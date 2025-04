Bromfietser (20) ernstig gewond bij aanrijding met auto

Een bromfietser (20) is zaterdagavond ernstig gewond geraakt nadat hij op een kruising in Tilburg tegen een overstekende auto reed. De man is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie zondagochtend. Het ongeluk gebeurde rond half acht op de kruising van de Bernard Leenestraat met de Willy den Oudenstraat, een gelijkwaardige kruising.

De bromfietser reed hier in de rechterflank van de auto die werd bestuurd door een man van 79 uit Tilburg. De automobilist reed over de Bernard Leenestraat toen de bromfietser vanuit Willy den Oudenstraat tegen de rechterzijkant van de auto botste. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.