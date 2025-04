Ballon scheert over Pauls huis en lost ballast: 'Een storm van zand'

Als we Paul van de Vossenberg uit Aarle-Rixtel op deze paasochtend spreken, heeft hij er al een heel karwei op zitten: twee auto's heeft hij al gewassen. En dat was niet de manier waarop hij deze eerste paasdag had willen beginnen, vertelt hij. Het was echter nodig, want de auto's zaten onder een laagje zand. Een ballonvaarder vloog om tien over half acht laag over Pauls huis en zag zich genoodzaakt de nodige ballast te lossen.

En dat deed hij, je raadt het al, precies boven het huis van Paul. Met als gevolg dat allebei zijn auto's, de zonnepanelen op het dak van zijn huis en ook de serre helemaal bedekt waren met een laagje zand. Ook het huis van zijn overbuurman in de Jan van Rixtelstraat kreeg de volle laag, net als een aantal andere auto's in de straat.

En ook deze auto van Paul kreeg de volle laag (foto: Paul van de Vossenberg).

Paul was op deze paasochtend al vroeg wakker gemaakt door zijn dochter Mara (10). Hij was iets na half acht dus al op toen hij naar buiten keek en opeens het geluid hoorde van een soort hagelbui en vervolgens een enorm donderend lawaai. "Maar het was helder en de lucht was blauw", vertelt Paul. Hagel was het dus zeker niet. Toen hij goed keek, zag hij 'iets veel smerigers' naar beneden komen: "Een storm van zand."

"Er moet toch wel sprake zijn geweest van een noodsituatie."

En vervolgens zag hij een luchtballon laag over zijn huis scheren. "Die moest zijn ballast kwijt", legt Paul uit. "En zeker op het dak van de serre, maakt dat nogal een lawaai." De ballon die over zijn huis scheerde was wit. Een naam heeft hij er niet op kunnen herkennen. maar hij is wel benieuwd wat er nu aan de hand was. Graag zou hij dan ook iets horen van deze ballonvaarder. "Er moet toch wel sprake zijn geweest van een noodsituatie", denkt Paul. Na het wassen van de auto's waarmee dochter Mara heeft geholpen, konden ze zoals gepland toch even naar oma om eieren te zoeken. Maar wanneer ze zondagmiddag weer thuis zijn, kan Paul nog een keer aan de slag met emmers met water en sop. Aan het schoonmaken van de serre en de zonnepanelen kwam hij voor het eieren zoeken namelijk nog niet toe. Toch nog wel even een klus, zo verwacht hij. En in elk geval niet de manier waarop hij deze dag had willen doorbrengen.

Ook de kliko's zijn bedekt met een laagje zand (foto: Paul van de Vossenberg).