Drie generaties op Paaspop, deze festivalgangers feesten liefst met familie

Op Paaspop in Schijndel tref je jong en oud en soms zelfs complete families. Zo ook deze festivalgangers, zij feesten het liefste met hun eigen kroost. Soms zelfs drie generaties op een rij. Kleinkinderen, ouders en opa's en oma's chillen lekker samen in de zon. Maar er is ook een familie die juist lol beleeft aan het entertainen van festivalbezoekers. "Iedereen uit de familie helpt graag mee."

Drie generaties op Paaspop: Jolette (61) is samen met haar dochter Pippi (29) én kleindochter Hazel van veertien maanden op Paaspop. Het gezin komt uit Gelderland. Voor Hazel is het uiteraard de eerste keer, Pippi kwam al vaker. Met familie en vrienden gaan ze met Pasen jaarlijks op pad. “Maar het is even afwachten hoe lang we blijven, want Hazel wil het liefste uit de buggy en kruipen. Maar dat is hier niet handig natuurlijk”, lacht Pippi. Grootmoeder Jolette kijkt trots naar haar kleindochter. “We proberen het gewoon. Het is leuk om hier met z’n allen te zijn, even te snuffelen en rond te kijken. En als het niet gaat, dan vertrekken we weer.”

Jolette en Pipi genieten volop van kleine spruit Hazel én het festival (foto: Lobke Kapteijns).

Nico (54) presenteert samen met zijn dochter Elisa (24) het zelfbedachte 'Ren je hit-spel', een combinatie tussen 'Ren je rot' en het populaire muziekspel Hitster. "We bedenken al vier jaar op rij spellen of activiteiten die we op Paaspop met de hele familie en vriendenkring verzorgen, allemaal vrijwillig", zegt Nico. "We hebben een escapecaravan gehad, het pimpen van canvastassen, het versieren en schrijven van brieven en nu dit spel."

Nico en Elisa presenteren vol enthousiasme hun zelfbedachte spel 'Ren je hit' (foto: Lobke Kapteijns).

Het nichtje van Nico helpt ook graag mee net als andere familieleden en vrienden (foto: Lobke Kapteijns).

De vrouw van Nico, zijn zoon, drie dochters, nichtjes en vrienden helpen allemaal met liefde mee. "Lekker gek doen met z'n allen. Het is een uit de hand gelopen hobby, maar ook echt een uitlaatklep. We willen iedereen op de tafel hebben", lacht Nico. Dochter Elisa heeft ook de tijd van haar leven als quizmaster, maar ook daarna. "Na afloop doen we een drankje met zijn allen en feesten we verder op het festival", zegt ze enthousiast.

Elisa bekijkt wie er deze ronde met de winst vandoor gaat bij 'Ren je hit' (foto: Lobke Kapteijns).

Met het muziekspel proberen Nico en Elisa festivalbezoekers op de tafel te krijgen (foto: Lobke Kapteijns).

Vader Mark en moeder Roxanne zijn samen met zoontjes Dax, Xem en Ziggy voor de eerste keer op het festival. De oudste van de drie is pas tien jaar geworden. Hij had vrijdag nog z’n eigen kinderfeestje, inclusief dropping. "Hij is nog een beetje brak van dat feestje", lacht moeder Roxanne. Wat vindt de 10-jarige zelf ’t leukst, Paaspop of z’n eigen feestje? “M’n eigen feestje. De muziek staat hier véél te hard.”

De familie is nog een beetje brak van een kinderfeestje vrijdagavond (foto: Lobke Kapteijns).

Moeder Annelie uit Helvoirt is samen met haar zoon Chris van twaalf op Paaspop. Hij mocht al vaker mee naar Paaspop, maar dan voor een dagje. Nu zijn ze er voor het eerst een heel weekend. “Eigenlijk zou ik met een vriendin gaan, maar zij kon op het laatste moment niet mee. Ik wilde natuurlijk niet in m’n eentje gaan, dus mocht hij deze keer mee.” En dat maakt Chris dan weer heel erg blij.