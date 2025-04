‘Ballonvaarder in de stress’ zorgde voor ‘storm van zand’

De luchtballon die zondagochtend ballastzand loosde boven Aarle-Rixtel is een Duitse gasballon met een Italiaanse ballonvaarder. Inmiddels is er contact geweest met de eigenaar van de ballon en wordt de schade vergoed, vertelt Alex Barends, vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVVL).

Op deze eerste paasochtend ontdekt Paul van de Vossenberg uit Aarle-Rixtel een laag zand op allebei zijn auto’s, de zonnepanelen op het dak en de serre. Ook het huis van zijn overbuurman in de Jan van Rixtelstraat kreeg de volle laag, net als een aantal andere auto's in de straat.

Italiaanse ballonvaarder

Van de Vossenberg zegt dat hij contact heeft gehad met de KNVVL. “Het gaat om een Duitse gasballon met een Italiaanse piloot, die in de stress schoot en teveel gas liet gaan. Dat ging net iets te snel”, vertelt hij.

Barends vult aan. “Doorgaans zie je heteluchtballonnen. Maar dit was een gasballon, die iets anders werkt. Bij dit type laat je gas los als je naar beneden wilt of laat je een beetje zand of water los. Normaal gebeurt dat boven een bos, het is vrij uniek dat het pal boven auto’s en huizen gebeurt”, aldus Barends.

Schade wordt vergoed

Van de Vossenberg vertelt dat de schade wordt vergoed. “Maandag komt er iemand langs om de schade op te nemen. Er moet bijvoorbeeld iemand het dak op om de zonnepanelen schoon te maken en de auto’s moeten door de wasstraat. Het zal een paar tientjes worden.”

Barends zegt dat de KNVVL meteen aan de slag is gegaan. “Nadat we de melding kregen, hebben we meteen contact opgenomen met de eigenaar in Duitsland. De kosten en mogelijke schade worden allemaal vergoed.”