Paaseieren verstoppen op de camping ‘het is heerlijk hier’

Met het zonnige Paasweekend trekken Brabanders er weer massaal op uit. Zo ook op de boerderijcamping Mariëndreef in Heijningen. “Vorig jaar zijn we weggeregend, maar het is nu fantastisch. Het is ontzettend genieten zo”, zegt campinggast Christina Verschoor.

De camping is van Bianca van Es en haar partner Arjan. “We hebben deze boerderijcamping hier bij ons akkerbouwbedrijf. We genieten allemaal van de stilte en de rust hier. Vanochtend hebben we allemaal lekkere paasontbijtjes gegeten, die we als gebaar vanuit de camping aan de gasten hebben gegeven”, vertelt Bianca.

Croissantjes en streekproducten

Christina zegt dat ze inmiddels al een maand op de camping staan. “We komen uit Hardinxveld-Giessendam, op ongeveer veertig kilometer hier vandaan en werken in Rotterdam. Het is fijn om uit het werk hier op de camping te komen in de rust.”

Op de vraag waaraan ze ziet dat het een boerderijcamping is, zegt ze: “Er lopen hier kippen op het veld. En kijk maar naar het heerlijke uitzicht. Het is echt genieten. En het boerenleven, daar houden wij ook van.”

‘Veel vrijheid’

Ook voor de elfjarige Amy is het er leuk. “Je hebt heel veel dingen om te doen en veel vrijheid met de paarden en veel kinderen waarmee je kan spelen. En het is best wel gezellig, omdat je met familie bent. Er waren paaseieren verstopt, dat was erg leuk”, vertelt ze.

Op de vraag wat er anders is aan een boerderijcamping dan een normale camping, vertelt Bianca: “Het is wat gemoedelijker. De rust en het sociale contact met de beheerder”, vertelt ze. “Op het moment dat gasten aankomen, verwelkomen we ze. We geven een rondje over de camping en geven uitleg over bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes in de omgeving. ”

Camping iets verderop

Ook op andere campings in Brabant is het druk. Op de camping Markdal in Standaarddaarbuiten, is Kitty Gommers de Paastafel aan het dekken. “Omdat de kleinkinderen straks komen. Die vinden het erg leuk”, vertelt ze.

“We zijn speciaal voor Pasen deze kant op gekomen, om ook met de kleinkinderen Pasen te vieren. We genieten echt van de natuur en van de rust hier. Vandaag gaan we met de kleinkinderen paaseieren zoeken en gaan daarna met zijn allen barbecueën. We hebben een chalet, dus als het slecht weer is kunnen we nog naar binnen gaan”, aldus Kitty.