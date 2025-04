Brand in garagebox Veldhoven: twee auto's in vlammen op

Aan de Mispelbeek in Veldhoven woedde zondagnacht brand in een dubbele garagebox. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere garageboxen. Rond vijf uur 's nachts was het vuur onder controle.

Toen de brandweer aankwam, hing rond de garage waar het vuur woedde veel rook. In deze garage stonden twee auto’s.

Dak verwijderd

De brandweer zaagde de garage open om het vuur te bestrijden. Ook delen van het dak werden hiervoor verwijderd. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

