Thijs en Jesper sluiten Paaspop af in eigen dorp: 'Jeugddroom komt uit'

De 24-jarige Jesper Habraken en Thijs Rooijakkers, beter bekend als hardstyle duo Dual Damage, sloten zondagavond Paaspop af in hun eigen Schijndel. Van kleins af aan komen de jongens op het festival, maar dit jaar voor het eerst aan de andere kant om te draaien in een bomvolle festivaltent. "Het voelt oud en vertrouwd."

"Het is niet de eerste keer dat we op Paaspop zijn, maar wel om te draaien", zegt Jesper uit Schijndel. "Toen we twaalf jaar oud waren, stonden we hier ook in de tent. Nu staan we aan de andere kant."

"Het voelt oud en vertrouwd", zegt Thijs uit Olland. "We zijn bijna elk jaar geweest vanaf toen. Het is altijd mooi geweest, nu hopen dat het net zo mooi is als we zelf staan te draaien."

De jongens kennen elkaar van de middelbare school, verloren elkaar een paar jaar uit het oog, maar vonden elkaar vijf jaar geleden in het produceren van hardstyle muziek. Dat zij na zoveel jaar samen op Paaspop staan, is onwerkelijk voor ze.