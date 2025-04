Bossche hockeyvrouwen ook in Europese finale niet te verslaan: 'Heel vet'

Voor de negentiende keer hebben de vrouwen van HC 's-Hertogenbosch zich gekroond tot beste hockeyclub van Europa. De Bosschenaren wonnen maandagmiddag de finale van de Euro Hockey League op eigen veld met 5-1 van het Belgische Braxgata. De ploeg van trainer Marieke Dijkstra wil na deze Europese titel en onlangs de landelijke beker later dit seizoen clubgeschiedenis schrijven door ook de landstitel te pakken.

De Euro Hockey League (EHL) kan gezien worden als de Champions League in het hockey. Vanaf woensdag 16 april kwamen bij de mannen en vrouwen in totaal twintig teams in actie in een poging om maandag de finale te halen. Het verschil met het voetbal is wel enorm. Het winnende team mag namelijk geen miljoenen euro's op de rekening bijschrijven, maar 10.000 euro. De publieke belangstelling voor hockey is ook niet te vergelijken met het topniveau in het voetbal. Al was er maandag, net als zondag tijdens de halve finales, geen plekje meer vrij op het sportpark van het organiserende HC 's-Hertogenbosch. Speciaal voor het toernooi werden er tegenover de hoofdtribune tijdelijke tribunes geplaatst, waardoor er 5000 bezoekers waren aan de Oosterplas.

Een van de bezoekers was Mees (11) uit Den Bosch. Hij hockeyt zelf bij de club en zwaaide enthousiast met een geel vlaggetje in de hand. "Ik vind het heel vet dat de vrouwen in de finale staan. Ik hoop echt dat ze gaan winnen, maar dat moet goedkomen." Belgische winnaar

Voordat de Bossche vrouwen hun Europese finale speelden, waren eerst de mannen van Bloemendaal aan de beurt. De laatste vier keer won een Nederlandse club de EHL, maar dit keer liet zesvoudig winnaar Bloemendaal zich verrassen door het Belgische Gantoise: 5-2. De Bossche vrouwen maakten daarna vanaf het begin al duidelijk wie de grote favoriet was. In de halve finale werd nog zeer moeizaam gewonnen van het Belgische Gantoise; in de finale was Braxgata niet opgewassen tegen het 'Bossche geweld'. Topschutter Frédérique Matla tekende al vroeg voor de 1-0, in het tweede kwart kwamen er twee treffers bij via opnieuw Matla en Maartje Krekelaar.

Maartje Krekelaar was belangrijk voor HC 's-Hertogenbosch. (Foto: (Foto: ANP, Bas Czerwinski)