File van bijna een uur op A27 door vrachtwagen met pech

Wie dinsdagochtend over de A27 richting Breda rijdt, komt waarschijnlijk in een flinke file terecht. Er staat een vrachtwagen met pech tussen Noordeloos en Werkendam. De vertraging is rond tien over acht zo'n 55 minuten en loopt op.

De vrachtwagen heeft een kapotte band en wordt op dit moment gerepareerd. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten. Er staat een file van zo'n tien kilometer. Het is onduidelijk wanneer de problemen zijn opgelost.