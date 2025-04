Wie dinsdagochtend over de A27 richting Breda reed, kon aansluiten in de file. Er stond een vrachtwagen met pech tussen Noordeloos en Werkendam. De vertraging was rond tien over acht zo'n 55 minuten. Sinds half tien is de weg weer vrij.

De vrachtwagen stond met een kapotte band langs de weg. Daarom was de rechterrijstrook afgesloten.