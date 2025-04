Droge én zonnige Koningsdag op komst: 'Neem zonnebrand mee'

Goed nieuws voor alle festivalgangers, marktkooplui en andere koningsdagvierders die zaterdag de hort op gaan: het wordt stralend lenteweer! Na een paar regenachtige dagen deze week worden we met Koningsdag getrakteerd op 19 graden en zon, belooft Floris Lafeber van Weerplaza.

"Het ziet er heel aardig uit", zegt Lafeber. "Vanaf vrijdag breekt er een periode van zonnig en droog weer aan. Op Koningsdag is het droog, de zon gaat flink schijnen en met een graad of 19 wordt het heel lekker weer." Daarvoor moeten we eerst nog wel even door de zure appel heen bijten. Want na dinsdag gaat het regenen en krijgen we twee koudere dagen. Maar vrijdag, precies op tijd voor Koningsnacht, trekt het weer aan.

"De kans dat er een bui valt is heel erg klein."

"De nacht van vrijdag op zaterdag verwachten we droog en rustig weer", vertelt Lafeber. "Met een minimum van 7 graden is het die nacht wel vrij fris. Dus neem een dikke jas mee als je op stap gaat." Ook in de ochtend van Koningsdag is het nog fris met een graad of 10. "Dus als je dan al je met kleedje op de markt staat, kan je je beter dik aankleden", adviseert de weerman. Maar 's middags kan die jas zeker uit. "Het wordt een dag met zon en stapelwolken. In het zonnetje wordt het lekker warm, zeker omdat er niet al teveel wind staat. Het is niet uitgesloten dat er een buitje kan vallen, maar die kans is wel heel erg klein."

"Binnen een halfuur kan je al verbranden."