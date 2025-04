Tennisster Suzan Lamens staat opnieuw op grastoernooi Rosmalen

Suzan Lamens, de beste Nederlandse tennisster van dit moment, neemt in juni deel aan het Libéma Open, het grastoernooi van Rosmalen. Het is de derde keer dat de 25-jarige speelster zich op de banen van het Autotron laat zien. Vorig jaar verloor ze in de tweede ronde van de Japanse topper Naomi Osaka.

Suzan Lamens kwam vorig jaar de top 100 van het vrouwentennis binnen en met de 73e plaats is ze inmiddels de hoogstgeplaatste Nederlandse speelster. Net voor het Libéma Open maakt ze haar debuut in het hoofdtoernooi van Roland Garros in Parijs, een van de vier grandslamtoernooien. Het toernooi van Rosmalen, waar ook de mannen in actie komen, begint op 7 juni. Bij de mannen verdedigt de Australiër Alex de Minaur zijn titel op het Rosmalense gras.