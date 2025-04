Joy zag Vaticaanstad veranderen nadat de paus overleed: 'Stemming sloeg om'

Het is inderdaad toevallig, erkent de 21-jarige fotografie-student Joy Cremers dinsdag vanuit Vaticaanstad. Voor een schoolproject vertrok ze zondag naar het dwergstaatje, een dag later overleed de paus. "Dat was heel apart, de stemming sloeg helemaal om."

Joy studeert fotografie aan het SintLucas in Eindhoven. Voor een schoolproject leek het haar leuk om foto's te maken van de zusters in Rome en in Vaticaanstad. “Dat heb ik voor een eerder project ook eens gedaan met zusters in Venlo. Dat leverde toen heel interessant beeld op”, zegt Joy, die zelf niet gelovig is. Zondag landde ze in Rome. Eind deze week vertrekt ze weer en gaat ze naar een klooster ten noorden van Rome, waar ze vijf dagen lang overnacht bij de lokale zusters. “Best bijzonder allemaal. En het kostte veel geregel, want je komt niet zomaar binnen hier.”

"Op een gegeven moment kreeg hij een appje van zijn dochter met het grote nieuws.”

Maar maandag veranderde alles. Nou ja, uiteindelijk dan. “Ik was op dat moment met een Italiaan die mij wat kerken in de omgeving liet zien. Hij reageerde eigenlijk meteen heel nuchter op het nieuws dat de paus was overleden. Zo van: ach, nu is hij in de hemel en daar is het goed. Dat vond ik wel apart.”

Foto: Joy Cremers.

En zo reageren wel meer mensen in Rome en Vaticaanstad, zegt Joy. "Maar zeker niet iedereen. Nee, er zijn ook mensen die het nieuws aangrijpen om juist uren te bidden bij het Vaticaan. Dan zitten ze daar maar, uren achter elkaar.” Volgens Joy is de sfeer dan ook geheel omgeslagen ten opzichte van eerder. “Dat is misschien niet verrassend, maar het was wel bijzonder om mee te maken. Toen ik zondag in Vaticaanstad was, waren er vooral veel zusters in opleiding. Ze kletsten met elkaar en maakten foto’s. Een dag later is iedereen juist muisstil. Het enige dat de zusters nu nog doen is bidden. Heel lang bidden.” Huilende mensen zegt ze niet te hebben gezien.

Nonnen in Rome (foto: Joy Cremers).