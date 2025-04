Ernstig ongeluk op spoor, auto komt onder goederentrein

Op het spoor aan de Streepstraat in Berkel-Enschot is een ernstig ongeluk gebeurd. Een automobilist is daar met zijn auto onder een goederentrein terechtgekomen.

De trein vervoerde gevaarlijke stoffen, maar op het moment van het ongeluk waren de wagons al leeg. Volgens een woordvoerder van ProRail is de trein niet ontspoord en is er, behalve aan de locomotief, geen schade aan de wagons. De machinist is ongedeerd, maar volgens de woordvoerder wel erg geschrokken.

Het treinverkeer ligt stil tussen Breda en Eindhoven. Tot zeker drie uur dinsdagmiddag rijden er geen treinen.

