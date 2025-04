Mauro Júnior verlengt bij PSV: 'Meer prijzen, meer herinneringen'

Mauro Júnior heeft zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2029. De 25-jarige Braziliaan had een aflopend contract in Eindhoven. "PSV is meer dan een club voor mij. Het is een deel van wie ik ben geworden", zegt hij dinsdag op de clubsite.

Mauro kwam in het seizoen 2017/2018 naar Eindhoven. Eerst voetbalde hij bij Jong PSV, maar al snel drong hij door tot de selectie. In het seizoen 2019/2020 verkaste hij op huurbasis naar Heracles Almelo, maar hij keerde een jaar later terug in het Philips Stadion. De Braziliaan is onder trainer Peter Bosz een vaste waarde en is op meerdere posities inzetbaar.

"Van Braziliaan tot inmiddels ook zeker Eindhovenaar."

"Ik ben nog lang niet klaar en wil nog veel meer met jullie meemaken. Meer prijzen, meer tranen van geluk, meer herinneringen. Van Braziliaan tot inmiddels ook zeker Eindhovenaar in hart en nieren”, zegt hij verder.

De Braziliaan is geliefd bij de supporters en die liefde is wederzijds. "Jullie zagen me lachen, jullie zagen me huilen, jullie zagen me vallen en vooral ook weer opstaan. We hebben samen gevochten voor prijzen, voor glorie, voor trots. Van de kampioensmomenten tot de moeilijke tijden waarin ik moest revalideren en de bal alleen maar kon aanraken in mijn dromen. Maar altijd was daar jullie steun. Jullie armen om mijn schouders. Daar ben ik intens dankbaar voor.”

"Er zit nog veel meer rek in Mauro."

Volgens technisch directeur Earnest Stewart was er van meerdere buitenlandse clubs belangstelling voor de linkspoot. "Los van zijn verdedigende en voetballende kwaliteiten is Mauro ook qua mentaliteit van grote toegevoegde waarde. Ondanks het hoge niveau dat hij de laatste jaren al etaleert, zijn we ervan overtuigd dat er nog veel meer rek in Mauro zit.”