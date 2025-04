Aangifte van het strooien van vermoedelijk gif bij dassenburchten

Staatsbosbeheer doet aangifte van verstoring van beschermde dassenburchten en de bewoners daarvan. Dit weekend vonden boswachters in natuurgebied De Maasheggen bij Boxmeer wit poeder naast en in de ingangen van vier burchten. Hoogstwaarschijnlijk is het witte spul daar bewust achtergelaten om de zwart-witte dieren te vergiftigen.

Of ze het hebben overleefd is niet bekend. Dassen zijn nachtdieren en worden niet vaak gezien. Als het witte spul gif blijkt te zijn, is het ook voor honden gevaarlijk.

De Partij voor de Dieren heeft dinsdag over de gebeurtenis vragen gesteld aan het bestuur van de provincie. Bijvoorbeeld of de stoffen dodelijk zijn en of er gezocht wordt naar de dader(s) en getuigen.

Vrijdag werd het witte poeder gevonden bij de dassenburchten door medewerkers van Staatsbosbeheer. Een van de burchten bestaat al dertig jaar en is het huis van zo'n vijftien dassen. Het heeft dertig verschillende ingangen en in zo'n beetje alle ingangen is het poeder gevonden. Ook diep in de gangen is het goedje neergelegd.

Op meerdere plekken

Het witte poeder ruikt naar vis. Vermoedelijk is er visolie aan toegevoegd om de dassen te lokken. Ook bij drie andere burchten in de omgeving is het mogelijk giftige spul gevonden.

Het poeder is met een speciale stofzuiger opgeruimd. Het is nog niet bekend of er dassen dood zijn gegaan of ziek zijn geworden. De boswachters hebben geen idee wie er achter de actie zit. Wel zijn er meerdere tips binnengekomen van mensen die iets verdachts hebben gezien. De das is een beschermde diersoort. Op vergiftiging van dergelijke dieren staat een celstraf van maximaal vier jaar.