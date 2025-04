Lizzy nam van iedereen afscheid voor haar droom: 'Heel groot offer'

Lizzy Gevers won vorige week haar eerste professionele MMA-wedstrijd bij de Amerikaanse bond LFA. De winst betekende heel veel voor de 31-jarige vechtster uit Heeswijk-Dinther, want voor de sport verhuisde ze september vorig jaar naar de Verenigde Staten. Een keuze die niet altijd makkelijk was. “Het winnen is geweldig, maar er is ook een andere kant van de medaille. Ik heb alles opgezegd, iedereen achtergelaten en ik leef van mijn spaargeld.”

Als we Lizzy spreken, is ze even in Heeswijk-Dinther. Ze heeft kort de tijd om haar familie en vrienden weer te zien. De tijdelijke terugkeer was ook noodzakelijk. “Ik zit op een toeristenvisum in de VS en dan moet je na 90 dagen het land verlaten. Dat was best een gepuzzel zo rondom mijn wedstrijd. We zijn nu bezig om een atletenvisum aan te vragen, zodat ik voor langere tijd in Amerika kan blijven.”

Haar verhuizing kwam in eerste instantie omdat Alex Pereira, wereldkampioen bij de beroemde bond UFC, haar vroeg om hem en zijn vechtende zus te helpen in de voorbereiding op een wedstrijd. “Als je door de grootste kampioen wordt gevraagd om ingevlogen te worden, dan is dat supervet. Vanuit daar ben ik doorgevlogen naar Miami om te proberen of een bekende MMA-gym passend voor mij was. Dat was zo en eind 2024 tekende ik een contract bij LFA, de kweekvijver voor de UFC.”