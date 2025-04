Aalmoezenier Maarten Schriks zag de paus acht keer van dichtbij

Voor de meeste mensen blijft het ontmoeten van de paus een droom, maar Maarten Schriks uit Sterksel is maar liefst acht keer bij Paus Franciscus op audiëntie geweest. Hij is aangeslagen door zijn overlijden.

Daar kwam hij natuurlijk niet aan met lege handen, een zakje stroopwafels zorgde voor een goede eerste indruk. "Een paar dagen later zag hij mij in de eetzaal en stak hij z'n duim op. Hij liet blijken dat hij ze heel lekker vond", vertelt Schriks trots.

Schriks is aalmoezenier, een geestelijke, en mocht voor zijn werk dus meerdere keren bij de paus op bezoek. "Heel bijzonder", noemt hij dat. "De eerste keer was een week na zijn pausverkiezing in 2013."



Zaterdag is de uitvaart. Maar Schriks gaat niet naar Rome, dat vindt hij te druk. Hij gaat het afscheid op tv volgen. "Voor mij dit jaar helaas geen Koningsdag, maar een dag van bezinning en van afscheid nemen van deze paus die ik eigenlijk zo nabij heb gekend."

Volgens Schriks was Paus Franciscus een bijzonder mens. "Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Of je arm of rijk bent. Hij zag je."