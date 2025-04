Derde slachtoffer schietpartij in Oosterhout ook overleden

Ook het derde slachtoffer van de schietpartij in Oosterhout eind maart is overleden. De 25-jarige man uit Oosterhout lag zwaargewond in het ziekenhuis en is dinsdag aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

Bij de schietpartij op 28 maart kwamen eerder al twee mannen om. Het ging om twee 32-jarigen uit Oosterhout. Bij de schietpartij op de Loevensteinlaan waren in ieder geval drie mannen betrokken. Na de schietpartij reden ze in twee auto's door de wijk. Alle drie zwaargewond door schotwonden.

In de Loevensteinlaan werden in een auto twee andere zwaargewonden aangetroffen, van wie er één later overleed. De man die dinsdag overleed, zat ook in deze auto. In de Sint Antoniusstraat, iets verderop, vond de politie ook een zwaargewonde man in een auto. Hij werd gereanimeerd, maar overleed ook korte tijd later. Volgens de politie is een vergismoord een van de scenario's waar we rekening mee houden, maar niet het enige scenario. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie meldt dat het onderzoek naar de schietpartij nog loopt.

