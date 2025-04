Rik van de Rakt werd 5 jaar geleden vermoord: 'Het wordt steeds zwaarder'

Vijf jaar geleden werd de 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch doodgestoken op weg naar zijn werk. Voor zijn moeder Ingrid Lourenssen (51) wordt het gemis alleen maar groter. Hoe langer het geleden is, hoe zwaarder het voor haar voelt.

"Het is al vijf jaar geleden, maar voor mij voelt het als pas vijf jaar", zegt Ingrid Lourenssen, terwijl ze naar een foto van haar zoon Rik kijkt. Ze herinnert zich hoe ze op de bewuste dag, 19 april 2020, ziek in bed lag en wakker werd gemaakt door haar man 'omdat er iets met Rik was'. Toen ze beneden kwam, stond een politieagent in de woonkamer.

"Mijn eerste gedachte was: het is er maar één, dus dan zal het wel niet zo erg zijn. Want als het ernstig is, komen ze met z’n tweeën", zegt ze. "Maar ik had het mis. Toen ik zei dat ik naar Rik wilde, vertelde de agent dat het niet mocht, omdat hij was overleden. Ik dacht dat ik een nachtmerrie had."

Op 19 april 2020 was Rik vanuit Heesch op weg naar zijn werk in Oss. Op een fietspad werd hij zomaar doodgestoken door Ayoub Y., een statushouder uit Sudan. Een automobilist belde 112 nadat hij Rik in de berm zag liggen. Rik leefde toen nog. Hij kon nog naar zijn stiefvader bellen, maar hij kon niks meer zeggen. Toen zijn stiefvader terugbelde, nam Rik niet meer op. Het mes raakte hem dodelijk in zijn long en slokdarm.