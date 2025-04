Ravage nadat auto van de weg raakt: vrouw naar ziekenhuis

Een ravage op de Zuid-Om in Gemert, nadat er dinsdagavond een auto van de weg is geraakt. Die heeft een lantaarnpaal omver gereden en is aan de andere kant van een sloot tot stilstand gekomen. Een van de twee inzittenden is naar het ziekenhuis gebracht.

De man en de vrouw die in de witte Volkswagen Golf zaten, raakten om onbekende oorzaak van de weg. Omstanders vertelden aan onze 112-correspondent dat de gecrashte auto moest uitwijken voor een andere wagen die de weg opkwam.

De auto is van de weg geraakt (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

De inzittenden van de Volkswagen moeten vervolgens een heftig eind van de rit hebben gehad. De auto is door de berm en de sloot aan de andere kant van het fietspad tot stilstand gekomen. Daar zou de wagen, volgens omstanders, nog een keer over de kop zijn gegaan.

Een heftig eind van de rit (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Overal lagen brokstukken van de wagen. Op het fietspad werd onder meer een wiel gevonden van de witte auto, die overigens total loss is. Een bergingsbedrijf heeft de Volkswagen opgehaald.