Dronken vrouw richt ravage aan in Breda: twee auto's geramd

Een dronken vrouw heeft dinsdagavond voor een ravage gezorgd op de Allerheiligenweg in Breda. Ze ramde twee geparkeerde auto's in de straat en kwam daarna tot stilstand.

Het is de tweede keer in nog geen maand tijd dat zo'n ongeluk gebeurt in dezelfde wijk in Breda. Op 27 maart ging het mis aan de Prins Hendrikstraat.

De automobilist, in een auto met Duits kenteken, reed toen tegen meerdere geparkeerde auto's in de Prins Hendrikstraat. Twee auto's liepen grote schade op, vier of vijf wagens raakten licht beschadigd. Een Jeep kwam op z'n kant terecht en stond vervolgens tegen een gevel geparkeerd.

Beelden van het ongeluk op de Prins Hendrikstraat: