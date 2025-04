Omwonenden Paaspop moeten boete voor foutparkeren gewoon betalen

Inwoners van Schijndel die tijdens Paaspop een boete hebben gekregen voor foutparkeren in hun eigen straat, moeten deze gewoon betalen. "Ook bewoners mogen niet foutparkeren", stelt een woordvoerder van de gemeente Meierijstad, waar Schijndel onder valt.

Boa's voerden tijdens Paaspop controles uit in verschillende straten en pleinen in de buurt van het festivalterrein. Dit om de parkeeroverlast aan te pakken, maar daarbij kregen ook omwonenden een boete.

Het is niet bekend hoeveel inwoners een boete hebben gekregen voor foutparkeren in hun eigen straat. De boetes, voor verschillende overtredingen, zijn zowel door de politie als door boa's uitgeschreven, licht de gemeente toe. Maar bij Omroep Brabant zijn zeker vier bewoners van het Primulaplein bekend die een bekeuring kregen voor fotparkeren in hun straat.

Veel festivalbezoekers parkeerden in de omgeving van het terrein en verdrongen daarmee de inwoners. "Ik moest mijn auto op de oprit van de overbuurman zetten, want de hele Zwembadweg stond gisteravond vol", zei een van de buurtbewoners tegen Omroep Brabant.

"Normaal mogen we hier met twee wielen op de stoep parkeren, maar nu hebben automobilisten die dat deden ook een bekeuring gekregen", vertelde een andere buurtbewoner. "Omdat er geen plekken zijn, worden wij gedwongen op de stoep of op het gras te parkeren", sprak Nicole. "Mijn buurvrouw heeft ook een boete gekregen, en dat is heel sneu. Ze kon haar auto nergens kwijt, want het stond hier helemaal vol. Bezoekers zouden moeten parkeren waar het hoort, niet midden in onze wijk. Wij worden hierdoor ernstig gehinderd."

Het is nog niet bekend wat de gemeente volgend jaar gaat doen om de parkeerproblemen te verbeteren voor de bewoners in de buurt van het festivalterrein. "Er volgt eerst een evaluatie", laat de gemeente weten.