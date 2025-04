Zwaargewonde bij champignonkwekerij in Gemert, traumahelikopter geland

Bij een champignonkwekerij aan de N272 in Gemert is woensdagochtend iemand zwaargewond geraakt. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Veel hulpdiensten kwamen naar het bedrijf. Er landde ook een traumahelikopter in een weiland dicht bij het bedrijf.

Het is nog onduidelijk of het slachtoffer een medewerker van het bedrijf is. Ook andere details over het ongeluk en het slachtoffer ontbreken nog. De gewonde is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts, die landde met de traumahelikopter, ging mee met de ambulance naar het ziekenhuis om onderweg medische bijstand te kunnen verlenen.