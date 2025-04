Christel de Laat stopt met carnaval bij Omroep Brabant: 'Moeilijke keuze'

Na twaalf jaar stopt Christel de Laat met de presentatie van het Fijnfisjenie Café bij Omroep Brabant. Vanaf komende carnaval is Christel niet meer te zien in het leukste carnavalscafé van onze provincie. Ze wil meer tijd vrijmaken voor haar familie, al viel de keuze haar ook zwaar. "Ik ga de eerste jaren met veel weemoed en een traan kijken."

De presentatrice vertelt dat ze de beslissing wel met een goed gevoel heeft genomen. Ze kijkt ernaar uit om komende carnaval voor het eerst met haar kleinzoon te kunnen vieren. "Ik wil samen met hem langs de optocht staan. Hij is nu nog jong, dus we kunnen het nog een paar jaar samen vieren voordat hij zelf met vrienden wil gaan."

Christel werd een paar jaar geleden geopereerd aan baarmoederkanker en vorig jaar kreeg haar man een herseninfarct. Daarnaast staat ze bijna iedere avond in theaters voor volle zalen te spelen. Daarom voelde ze dat het tijd werd om keuzes te maken. "De combinatie van theater, tv én radio dreigt nu ten koste te gaan van de mensen die me het belangrijkst voor me zijn."

Een feestje bouwen, dat kun je wel aan Christel de Laat overlaten. Ruim twaalf jaar lang maakte ze samen met Jordy Graat van het Fijnfisjenie Café de leukste carnavalsplek van Roeptoetgat. De beslissing om te stoppen was dan ook niet makkelijk voor Christel. "Het doet me enorm veel verdriet om te stoppen, maar afgelopen jaar is er best veel gebeurd. Ik wil nu graag meer tijd hebben voor mijn man, kinderen en kleinkind", legt ze uit.

Met enorm veel plezier kijkt Christel terug op de afgelopen jaren in het Fijnfisjenie Café. Er zijn zó veel mooie dingen gebeurd, dat ze bijna niet weet waar ze moet beginnen. "Het is onmogelijk om een leukste herinnering te noemen. Toen we met het Fijnfisjenie Café begonnen, moesten we mensen met een busje ophalen om naar het café te komen. Niemand kende het nog. Inmiddels is het zo'n vaste waarde geworden van carnaval. Dat vind ik het allermooiste", zegt Christel.

Van de enthousiaste artiesten tot aan de vele trouwe kijkers: de presentatrice is ze enorm dankbaar. "Samen met Jordy en Nicole hebben we echt wat moois neergezet. Maar dat kon niet zonder alle gasten die naar het café kwamen, de artiesten die vol enthousiasme optraden en vooral de kijkers. Die ga ik het allermeeste missen."

Komende carnaval zal wel even wennen worden, nu ze tijd heeft om het op een hele andere manier te vieren. "Ik ga me onderdompelen in carnaval buiten het Fijnfisjenie Café. Dat wordt heel anders. Ik ga leuke dingen doen met mijn familie. En misschien ga ik een keer over de grens kijken, om eens te voelen hoe carnaval in Limburg is."

Eén ding is zeker: carnaval in Roeptoetgat zal een bijzonder plekje in haar hart houden. "Ik zal de eerste paar jaar met heel veel weemoed en een traan naar de uitzending kijken", besluit Christel.

Bekijk de laatste minuten van het Fijnfisjenie Café van afgelopen carnaval, de laatste keer dat Christel het presenteerde: