Hein zet politieauto van Lamme Frans weer te koop: 'Hoop sensatie'

Hij is klein en compact, lijkt sprekend op een politieauto en is jarenlang van een carnavalsartiest geweest: de Fiat Panda van Lamme Frans. Afgelopen zaterdag werd de wagen geveild voor 2300 euro en nu heeft de nieuwe eigenaar hem weer te koop gezet: "Voor de gein, om te kijken wat-ie opbrengt." En dat terwijl Hein Markus uit Olland de wildste plannen had met zijn net gekochte aanwinst.

De politiewagen van Lamme Frans, die in de clip van zijn nummer ' De Politie' uit 2024 was te zien, werd voor het goede doel geveild tijdens een show op Paaspop. Hein stak tijdens de veiling zijn hand meerdere keren de lucht in en uiteindelijk was er niemand zo gek om hem te overbieden. Daarom moest hij de wagen maandag, daags na het festival, wel zelf ophalen. "We hebben nog een rondje gereden over het terrein, dat was al een hoop sensatie", vertelt Hein. "Daarna heb ik 'm thuis in de wei gezet. Toen ik 's avonds terugkwam van het werk, stonden er mensen foto's te maken. Dus hij trekt veel kijkers."

Heeft Hein spijt van zijn aankoop of speelde de hoeveelheid bier een rol bij zijn biedingen in de feesttent? "Nee, ik had nog maar drie of vier blikjes gedronken. Ik weet alles nog", beweert hij lachend. "De jongens achter ons gingen tot 2200 euro en ik kon het niet laten. Het begon als een grapje, maar uiteindelijk moest-ie dan toch met mij mee naar huis."

Hein (in het midden) had nog maar een paar biertjes op toen hij meedeed aan de veiling (foto: Noël van Hooft).