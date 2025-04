Zo maakte EK-debutant Niels (23) een einde aan zijn onzekerheid op de mat

Niels Thijssen is vanaf zondag een debutant op het EK judo voor gemixte teams. De 23-jarige judoka uit Boxmeer zette vorig jaar een belangrijke stap in zijn ontwikkeling door naar een topsportpsycholoog te gaan. “Ik merkte dat ik last had van onzekerheid, ik vroeg me echt af hoe ik ooit van mijn concurrenten kon winnen. Maar nu heb ik steeds meer het gevoel dat ik die gasten op de mat in ga maken.”

De onzekerheid groeide bij Niels nadat hij op meerdere toernooien al vroeg tegen een nederlaag aanliep. “Mijn gewichtsklasse tot 73 kilo heeft wereldwijd gezien de meeste deelnemers. Bij internationale toernooien is er superveel concurrentie. Ik ken de andere gasten in mijn klasse en vaak dacht ik bij mezelf: hoe de hel kan ik ze ooit verslaan? Er waren jongens waar ik echt tegenop keek.” Niels trainde keihard in de hoop een gevreesde concurrent van de huidige wereldtoppers te worden. In wedstrijden kwam het er echter niet uit. “Ook als ik heel fit was en geweldige trainingsweken achter de rug had, lukte het niet om dat op de mat te laten zien. Ik liep tegen het mentale stukje van een wedstrijd aan.” Om stappen te zetten op mentaal gebied klopte hij aan bij een topsportpsycholoog. Daar leerde hij onder andere om voor zichzelf duidelijkere doelen te stellen. “Je kunt zoveel meer uit jezelf halen als je een echt doel voor ogen hebt. Alleen iedere week hard trainen, is niet genoeg, Je moet weten waar je naartoe wil en hoe je dat gaat bereiken.”

Ook koos hij ervoor om gerichter te gaan trainen op sterke en zwakke punten. “Het is bijvoorbeeld moeilijk om in een training een wedstrijd te simuleren. Toch hebben we geprobeerd om die vermoeidheid op te zoeken. Bijvoorbeeld door na een zware training nog te gaan sparren. Ik merkte dat er nog veel rek in zat.”

Niels Thijssen (foto: TeamNL).

Niels traint fulltime bij zijn judoschool in Nijmegen en op Sportcentrum Papendal in Arnhem. De gesprekken met de psycholoog en de andere manier van trainen bleken succesvol. “Ik merk dat het investeren in mezelf zich het laatste half jaar heeft uitbetaald op de mat. Uiteindelijk helpt het draaien van een paar goede toernooien aan het vergroten van je vertrouwen.”

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit niet had verwacht."