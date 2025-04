Jerdy Schouten gaat onder het mes, PSV mist middenvelder rest van seizoen

Jerdy Schouten komt dit seizoen door een knieblessure niet meer in actie voor PSV. De 28-jarige middenvelder wordt donderdag geopereerd, zo liet trainer Peter Bosz weten op een persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente.

"Hij kan er morgen ook bij zijn, maar Jerdy geeft zelf aan dat hij niet 100 procent is. Dat moet je wel zijn als je op dit niveau wilt voetballen. Hij is het niet en hij groeit er ook niet meer naartoe. Daarom is besloten die ingreep nu te laten doen."

Schouten kan daardoor bij het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aansluiten. "Dat is het goede nieuws", aldus Bosz. "Dat hij vanaf dag één topfit is."