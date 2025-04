Merwedebrug ligt bezaaid met glas, ruim twee uur vertraging

De Merwedebrug bij Gorinchem ligt richting het noorden bezaaid met glas. Dat komt doordat een voertuig glasplaten is verloren. De brug is daarom tijdelijk dicht en dat levert vanaf Hank ruim twee uur vertraging op. Eerder op de dag was de vertraging nog uur.

Het is niet bekend hoe het ongeluk met de glasplaten is gebeurd. Rijkswaterstaat zet een zogeheten ZOAB Cleaner in om de scherven op te ruimen. Dat is een speciaal voertuig dat gebruikt wordt om wegen schoon te maken. Hoewel aanvankelijk alleen de rechterrijstrook gesloten werd, heeft Rijkswaterstaat inmiddels toch besloten om de hele brug te sluiten. Naar verwachting is de brug om half vijf weer opgeruimd.