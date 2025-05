Lisanne had een virtuele maagband: ‘Ook ik ben erin getrapt’

De strijd tegen de kilo’s is ook voor Lisanne* (36) uit Eindhoven een bekend fenomeen. In een poging om af te vallen probeerde ze de virtuele maagbandbehandeling, dat is afvallen onder hypnose. Maar de afgevallen kilo’s kwamen er gewoon weer aan. “Twee sessies ging het goed, dat duurde in totaal vier weken, maar daarna werkte het niet meer.” Deskundigen waarschuwen al langer voor deze alternatieve behandeling om af te vallen waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat het werkt.

Via een kennis kwam Lisanne op het idee voor een behandeling met een 'virtuele maagband'. “Ik ben wat voller en op een gegeven moment kreeg ik ook long covid, het lukte gewoon allemaal niet. Een kennis had goede ervaringen met deze therapeut, zij was met haar hulp uiteindelijk dertig kilo afgevallen. Dus ik dacht: dat is iets voor mij, dat wil ik ook. De therapeute was super lief, de eerste twee sessies werkte ook, toen was ik echt afgevallen. Maar daarna stopte het gewichtsverlies."

Om de behandeling te laten slagen, moest Lisanne drie keer per dag naar een cassettebandje van achttien minuten luisteren, in totaal bijna één uur per dag. “Daar moet je echt de tijd voor nemen en dat wist ik ook. Maar als je dan mentaal eens een slechte dag hebt, werkt het simpelweg niet."

Hoewel Lisanne volledig aanvullend verzekerd is bij CZ, kreeg ze per behandeling slechts 40 euro vergoed. “Elke keer kostte het me 125 euro, en dan kreeg ik 40 euro vergoed. Dat vond ik veel geld en dan werkte het nog niet eens! Ik was er in totaal 320 euro aan kwijt en toen dacht ik: ik stop ermee, het is genoeg geweest.”

Omdat het afvallen niet lukte, kreeg Lisanne last van schaamte en een schuldgevoel. “Ik was teleurgesteld in mezelf. En ik was bang dat mijn gezin teleurgesteld zou zijn. Dat was niet zo. Toen ik jullie verhaal las over deze behandeling, wilde ik mijn verhaal doen want ook ik ben er in getrapt. Ik weet hoe het is om met je gewicht in de knoop te zitten. Iedereen die deze behandeling overweegt, wil ik zeggen dat het beter is om verder te kijken en goede hulp te zoeken."

Inmiddels is Lisanne overgestapt naar een ander middel dat haar wel helpt bij het afvallen, onder begeleiding van haar huisarts. Met behulp van een wekelijkse injectie Mounjaro (soortgelijk aan Ozempic) is het haar gelukt om in een kleine week tijd 2,1 kilo af te kunnen vallen. “Weet je wat zo fijn is? Dat je hoofd rustig wordt, je hebt geen hongergevoel. Je weet wanneer je moet eten maar je bent niet hele dagen met eten bezig.”