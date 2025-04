Elektrische graafmachine in brand op bouwplaats

Een elektrische graafmachine is woensdagmiddag op een bouwplaats aan de Bestevaer in Vught in brand gevlogen. Volgens de brandweer ontstond de brand in de accu's van de machine. Het vuur was snel onder controle.

Het bouwbedrijf handelt de brand verder zelfstandig af, aldus de woordvoerder. Zo is er een speciale container geregeld waar de smeulende accu's in zijn ondergedompeld.