Brand in zorgcomplex, bewoners opgevangen in friettent

Zorgcomplex De Lisdodde aan de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe is woensdagmiddag ontruimd nadat er brand is ontstaan in een koelkast. De veertien bewoners hebben het pand verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in de friettent aan de overkant van de straat. "We zijn flink geschrokken", zegt begeleider Wessel van Dongen.

"We roken een vreemde lucht dus toen ben ik in het pand gaan zoeken waar die vandaan kwam", zegt de begeleider. "In de keuken zag ik dat de vlammen al uit de vriezer sloegen."

Rook inademen

"Een aantal bewoners was erg in paniek, dan breekt je hart wel om dat te zien", zegt Van Dongen. Hij is opgelucht dat iedereen op tijd het gebouw kon verlaten. "We hebben drie bewoners die in een rolstoel zitten, een daarvan moest ik optillen en naar beneden dragen."

Van Dongen en de bewoner ademde rook in bij het ontvluchten van het pand. later zijn ze nog gecontroleerd door de ambulance.

Volgens de brandweer was het vuur snel geblust, maar is er wel veel rook ontstaan in het pand. Het is nog onduidelijk of ze vanavond terug kunnen naar hun eigen kamer.

Vette snack

De bewoners konden gelijk terecht in de cafetaria aan de overkant van de straat. "Er wordt wel erg goed voor ze gezorgd, ze zitten momenteel aan een frietje met een lekkere vette snack."

De schrik zit er nog goed in bij de begeleider, maar hij is opgelucht dat iedereen veilig is. "Dat is het belangrijkste. De brandweer was er snel en we zijn goed ontvangen in de cafetaria, maar ik hoop dat we vanavond nog terug kunnen."