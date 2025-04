Superjachtenbouwer Frans Heesen (78) overleden

Frans Heesen is woensdagochtend op 78-jarige leeftijd overleden. De oprichter van Heesen Yachts, uit Oss was bekend van de bouw en verkoop van miljoenenjachten.

"Frans is vredig ingeslapen in zijn woonplaats Oss", laat Heesen Yachts aan DTV Nieuws weten. Het bedrijf Heesen Yachts werd in 1978 opgericht als Heesen Shipyards door Frans. "Frans wijdde zijn hele leven aan de scheepswerf en creëerde een omgeving die meer als familie aanvoelde dan als een bedrijf."

Heesen geen eigenaar meer

In 2008 verkocht Frans Heesen zijn bedrijf Heesen Yachts. Begin deze maand kreeg het bedrijf nog een nieuwe eigenaar: De Tilburgse miljardair Laurens Last. In 2020 stond Frans Heesen nog in de Quote 500 met een vermogen van 165 miljoen euro.

TOP Oss rouwt

"Met zijn heengaan verliezen wij een boegbeeld van onze club", zegt voetbalclub TOP Oss op Facebook. "Hij was niet alleen een trouwe clubman, maar ook een vriend en supporter in hart en nieren."

"Jarenlang stond Frans Heesen klaar voor TOP Oss. In tijden van tegenspoed was hij de rots waarop de club kon bouwen. Zijn onvoorwaardelijke steun, financieel én moreel, heeft het voortbestaan van de club meermaals veiliggesteld. Als eerbetoon aan zijn bijdragen kreeg ons stadion, bewust bij leven, zijn naam. Een eer die hij live mocht ervaren."

"Ook toen zijn gezondheid hem in de laatste periode in de steek liet, bleef zijn hart kloppen voor onze kleuren en mochten we hem en zijn familie blijven verwelkomen. Frans was familie van de club. Zijn betrokkenheid, zijn trouw, en zijn geloof in de kracht van onze club zullen we voor altijd koesteren. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en naasten. We wensen hen, alle sterkte toe in deze verdrietige tijd."